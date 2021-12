Chcesz być bardziej eko? Przyda ci się lista ważnych pojęć związanych z ochroną klimatu

Jest jednak coś, co można przerabiać bez końca – to szkło, aluminium i inne metale. Dlatego tak cenny jest sprzęt elektroniczny, zawierający wiele metali. Tymczasem w wielu polskich domach zalegają np. stare telefony komórkowe. Wymieniamy je zwykle raz na dwa lub trzy lata, a stary sprzęt ląduje w szufladzie. Gdyby trafił do recyclingu, odzyskane z niego surowce byłyby wykorzystane powtórnie, co przyczyniłoby się do ochrony środowiska.