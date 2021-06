Chcą posadzić miliard drzew. Wykorzystają do tego drony

Firma przetestowała już prototypy, sadząc przy ich pomocy rośliny w całym Ontario. Według Flash Forest w 2020 roku drony sadziły od 10 do 20 tys. strąków nasion dziennie. Docelowo liczba ta ma się zwiększyć do 100 tys. Członkowie zespołu przewidują, że dzięki proponowanemu przez nich rozwiązaniu uda się obniżyć koszt jednego strąka do 50 centów.