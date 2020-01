Charles Dance z Gry o Tron zagra w Wiedźmin? Nie byłby to pierwszy raz

Jak wynika z niepotwierdzonych informacji aktor, znany z m.in. fanom "Gry o Tron" może wcielić się w antagonistę w 2. sezonie "Wiedźmina".

Charles Dance może być znany m.in. z roli Tywina Lannistera w "Grze o Tron", jednak aktor ma na swoim koncie również wiele ról anty-bohaterów. Co ciekawe pojawił się również w produkcji CD Projekt RED. W angielskiej wersji językowej "Wiedźmina 3: Dziki Gon" Dance podkłada głos pod Emhyra var Emreisa, cesarza Nilfgaardu.

Plotki nie mówią o tym, kogo Charles Dance miałby zagrać w serialu. Mimo to jest to niezwykle utalentowany aktor, który pasowałby do obsady "Wiedźmina". Inne źródła podają, że Mark Hamill znany przede wszystkim jako Luke Skywalker, również jest zainteresowany rolą w hitowym serialu Netfliksa. Aktor miałby zagrać starego wiedźmina Vesemira - mentora Geralta.