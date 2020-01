CES 2020. Mercedes-Benz AVTR - futurystyczny samochód inspirowany filmem Avatar

Futurystyczny samochód koncepcyjny Mercedes-Benz AVTR jest jednym z hitów tegorocznych targów CES 2020. Pojazd inspirowany filmem "Avatar" Jamesa Camerona został zaprojektowany we współpracy ze słynnym reżyserem. Poniżej materiał wideo z prezentacji.

CES 2020 (Consumer Electronics Show) czyli największe na świecie targi elektroniki i nowych technologii od wielu lat są idealnym miejscem do prezentacji innowacyjnych i futurystycznych pojazdów. Podczas tegorocznej edycji tej wyjątkowej imprezy w Las Vegas, nowoczesne samochody po raz kolejny wprawiły widzów w osłupienie. Wszystko za sprawą auta inspirowanego filmem "Avatar" Jamesa Camerona.

Mercedes-Benz AVTR swoim wyglądem, charakterem i nazwą nawiązuje do kultowego hitu kanadyjskiego reżysera. Samochód, podobnie jak film ma nawiązywać do jedności człowieka z naturą. Pojazd charakteryzuje wyjątkowa, organiczna stylistyka, która została pozbawiona ostrych krawędzi. Wnętrze auta dalekie jest od tego, które znamy na codzień, a cała maszyna bardziej niż cud techniki, ma przypominać cud natury.

Po uruchomieniu samochodu na pierwszy plan wysuwają się charakterystyczne łuski umieszczone z tyłu karoserii. W pojeździe nie znajdziemy kierownicy i deski rozdzielczej, elektryczny i autonomiczny Mercedes-Benz AVTR kontrolowany jest za pomocą manipulatora umiejscowionego pomiędzy siedzeniami. Po przyłożeniu do niego dłoni, system biometryczny skanuje osobę znajdującą się w samochodzie, a następnie zdejmuje blokadę. Autem możemy jechać do przodu, do tyłu oraz po odpowiednim przekręceniu - również w bok.