Ceny zasilaczy pójdą w górę od nowego roku. Wzrosty mogą być spore

Zdecydowana większość urządzeń jest certyfikowana przez firmę Plug Load Solutions, która ma praktycznie monopol w branży. Opracowana przez nich norma 80 PLUS stanowi podstawę dla większości producentów, szczególnie tych z górnej półki. Wskazuje ona stosunek mocy oddawanej podzespołom do mocy pobieranej z sieci energetycznej.

Rośnie koszt certyfikacji, a wraz z nim wzrośnie cena zasilaczy

Począwszy od stycznia, Plug Load Solutions będzie liczyć sobie o 300 proc. więcej, niż wcześniej. Aby certyfikować przykładowe sześć modeli zasilaczy (550, 650, 750, 850, 1000 i 1200 watów), firma zapłaci od 21 do 26 tysięcy dolarów, w zależności, czy są to nowe produkty. Nie wiadomo, jak przełoży się to na ceny ustalane przez producentów, ale analitycy branżowi są przekonani, że zmiana spowoduje ich znaczny wzrost.

Istnieją alternatywy dla certyfikatów 80 PLUS, ale te przez lata wyrobiły sobie markę. Do tego stopnia weszły w rynek technologiczny, że podczas wyboru zasilacza, osoba znająca się na rzeczy zawsze poleci wybrać co najmniej "Gold", a najlepiej inwestować w "Titanium". Alternatywą dla Plug Load Solutions są certyfikaty firm Cybenetics ETA i Lambda. Być może to właśnie ten moment, w którym znajdą więcej klientów.