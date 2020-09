Cegła jako bateria? To odkrycie sporo zmienia

Pierwsze zmodyfikowane tak cegły przechowują wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilania małych świateł. Jeśli jednak uda się zwiększyć ich pojemność, mogą one stać się tanią alternatywą dla obecnie stosowanych baterii litowo-jonowych.

Jak tłumaczy portal The Guardian, "cegły zasilające są właściwie superkondensatorami, a nie bateriami". Superkondensatory magazynują elektryczność jako ładunek elektrostatyczny w ciałach stałych w wyniku reakcji chemicznych. Zaletą superkondensatorów jest to, że ładują i rozładowują się one znacznie szybciej niż baterie, ale jak na razie są w stanie pomieścić niewielkie ilości energii.