Burger King "zakochany" w sieci McDonald's. Restauracja wspiera grupy LGBT+

Wielkie marki lubią od czasu do czasu wbijać sobie szpile w mediach społecznościowych. Tym razem jest jednak inaczej - Burger King dosłownie z miłością odniósł się do sieci McDonald's. Wszystko po to, aby wesprzeć tydzień równości odbywający się w Finlandii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Plakaty pojawiły się na ulicach w Finlandii