Burger King wystartował z nową reklamą. Chwali się pleśniejącym Whoopperem [Wideo]

Burger King próbuje przyciągnąć klientów nietypową reklamą. Chwali się w niej pleśniejącą kanapką, co ma być dowodem na dobór przez firmę naturalnych składników i rezygnację z konserwantów.

Reklama promuje zobowiązanie marki do porzucenia wszystkich sztucznych konserwantów, co osiągnęła w całej Europie i 400 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych. Do końca roku Burger King obiecuje, że sztuczne konserwanty znikną z Whopperów we wszystkich lokalizacjach w USA.