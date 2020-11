Budżetowy laptop. Po które modele do 1 tys. zł warto sięgnąć?

Taniej elektronice zarzuca się wiele. Wolna praca, niedbałe wykończenie, brak możliwości zagrania w ulubioną grę czy niezadowalająca pojemność dysku. Tymczasem niedrogie modele zaspokoją potrzebę komunikacji, staną się narzędziem do nauki w trudnych czasach pandemii i nie zrujnują budżetu, kiedy jedno urządzenie do pracy i nauki dla całej rodziny nie starcza...

Tani komputer na potrzeby rodziny

Po co kupować taniego laptopa, skoro lepiej zainwestować w porządny sprzęt? Teoretycznie tak. Sprawa nie jest jednak taka oczywista, bo komputerów używamy teraz nieco inaczej niż zwykle. Do zdalnej nauki i nauczania, przeglądania Facebooka czy oglądania seriali na Netflixie, czasem też do przygotowania pisma do urzędu, prezentacji do pracy czy tego, co w tej chwili najbardziej utrudnione, czyli do kontaktu ze znajomymi i rodziną, której nie możemy spotkać osobiście. Wiele osób staje przed trudnym wyborem komputera lub dodatkowego urządzenia szybko i bez możliwości przygotowania odpowiedniej ilości gotówki. Odpowiedzią na potrzeby części takich osób jest sprzedaż ratalna albo tanie urządzenia.

W modelach za nawet kilkaset złotych często pojawiają się rozwiązania wykorzystywane w uproszczonych notebookach, co korzystnie wpływa na ich cenę i nie zmniejsza ich funkcjonalności. Takie urządzenie nie zawiedzie nas wolną pracą, czy szybkim rozładowaniem baterii.

Wystarczy zaledwie 400 zł

Rozbudowany model tabletu z dołączoną klawiaturą to najtańsza opcja wśród tańszych laptopów. Poręczne, niewielkie urządzenia przydadzą się do nauki, jeśli w domu brakuje dodatkowego modelu do pracy i zdalnych lekcji. Te modele nie oferują takich parametrów jak wyższa półka cenowa i technologiczna, ale podstawowe potrzeby (internet, edytor tekstu, proste programy graficzne i najważniejsze aplikacje) już tak. Kiano i Lenovo to producenci polecani, jeśli szukamy niedrogiego, ale sprawdzonego przez konsumentów urządzenia "na szybko". W tej kategorii cenowej wspomniane marki stworzyły specjalne serie budżetowych, tanich i łatwo dostępnych urządzeń i stale je rozwijają bez drastycznego wzrostu ich ceny.

Niedrogie modele wbrew stereotypom są godne uwagi, o ile użytkuje je się zgodnie z przeznaczeniem i możliwościami. Tymi zaś nie są skomplikowane procesy i obsługa zaawansowanych aplikacji, programów o dużych wymaganiach sprzętowych czy wydajne działanie przy wielu aktywnych, obciążających działanie i pamięć urządzenia procesach. Nawet modele w cenie poniżej 400 zł oferują trwałą, elegancką, metalową obudowę, całkiem przyjemny dla oka dizajn, a w środku 4-rdzeniowy procesor (standard nawet w tanich modelach), 32 GB pamięci dysku Flash, czytnik kart pamięci, wbudowaną kamerę i czytelny, jasny wyświetlacz o przekątnej ok. 15 cali. Wszystko, czego trzeba do podstawowych działań za 10 proc. ceny polecanych w salonach sprzedaży modeli laptopów. Za 200 zł więcej możemy już mieć pojemność dysku HDD 500 GB, pamięć Flash, lepsza kartę graficzną i większy ekran. Wszystko to z gwarancją Door to Door dl atych, którzy nie będą zadowoleni z działania urządzenia.

Bądź sprytny i nie przepłacaj