Brytyjscy medycy: wprowadźmy podatek na mięso. Dla klimatu i zdrowia

Brytyjska The UK Health Alliance on Climate Change (UKHACC) skupia 10 brytyjskich uniwersytetów medycznych, Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne oraz renomowane czasopismo Lancet, reprezentując lekarzy, pielęgniarzy i innych profesjonalistów związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Jej nowy raport proponuje serie rekomendacji, do których należy m.in. zakończenie stosowania ofert typu "kup jedno, a drugie dostaniesz gratis", ponieważ sprzyjają one marnowaniu zakupionej żywności. Koalicja wzywa też do przeprowadzenia publicznych kampanii informacyjnych na temat diety, włączając w to kwestie klimatyczne oraz wydania 2 mld funtów rocznie na katering w szkołach, szpitalach, domach opieki i więzieniach.