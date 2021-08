Brud, błoto, kurz, sierść i woda. Zapomnisz o tym ze sprytnym pomocnikiem

Automatyczne odkurzacze to urządzenia, na które naprawdę warto zwrócić uwagę, jeśli uważasz, ze sprzątanie zajmuje ci zbyt wiele czasu. Pierwsze z modeli, które były dostępne na naszym rynku, zmuszały do wyboru pomiędzy urządzeniami bardzo drogimi, ale skutecznymi oraz tanimi, ale o ograniczonej funkcjonalności. Na szczęście wysoka półka cenowa stała się nieco bardziej przystępna, bo ceniony i polecany przez użytkowników odkurzacz automatyczny kupimy do 2, a nawet 3 tys. złotych taniej niż do niedawna. Świetnie radzą sobie one z zaplanowaniem trasy odkurzania i z przeszkodami, które napotykają na swojej drodze, dzięki wielu czujnikom i optymalizacji trasy odkurzania.