Broń z drukarki 3D w Birmie. Zaprojektował ją Niemiec

To wszystko okazało się możliwe do zrobienia w Niemczech, kraju gdzie przepisy dotyczące regulacji broni zostały w ostatnich latach bardzo zaostrzone, a zarówno przyszłych, jak i obecnych posiadaczy broni ma sprawdzać Urząd Ochrony Konstytucji (BfV). Ponadto niektóre typy broni są całkowicie zabronione, a za nielegalne posiadanie broni grozi 10 lat odsiadki. Jest to bardzo ostre podejście w porównaniu do znacznie bardziej liberalnych w tej kwestii europejskich państw pokroju Szwajcarii czy Czech.