Brelok dla kierowcy. Niewielki wydatek, który ratuje życie Skrzynkę z narzędziami schowasz w kieszeni. Kierowcom przyda się zmyślny i wygodny w użytku multitool, który może zaoszczędzić ci problemów w aucie. W niektórych przypadkach ten niewielki gadżet może nawet uratować życie. Praktyczny brelok przyczepisz do kluczy (YouTube.com) Mając go przy sobie szybko docenisz jego przydatność. Wysoka jakość komponentów i niska cena to gwarancja, że sprzęt sprawdzi się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Zadbaj o stan opon Jeszcze przed wyjazdem, zwłaszcza w daleką trasę, warto zrobić krótki przegląd samochodu. Pozwoli to uniknąć wielu problemów i nieprzyjemności w przyszłości, a już na pewno pozwoli zaoszczędzić całkiem spore pieniądze w przypadku awarii. Dlatego poza rutynowym przeglądem warto regularnie sprawdzać stan zużycia bieżnika i ciśnienia w oponach. Podczas jazdy z dużą prędkością, na przykład na autostradzie, awaria opony może być bardzo groźna. Między innymi z tego względu warto zaopatrzyć się w niewielki multitool, który pełni funkcję breloka dołączonego do kluczyków. Po wyciągnięciu kolorowej części naszym oczom ukazuje się praktyczny miernik zużycia bieżnika. Wystarczy przytknąć go do opony, a następnie sprawdzić, czy nie jest wytarty. W nieco droższych modelach można również znaleźć urządzenie, które mierzy ciśnienie w kołach. Dzięki temu wizyta na stacji benzynowej lub u wulkanizatora nie będzie konieczna. Na wszelki wypadek O wiele ciekawiej prezentują się akcesoria, które przydadzą się podczas kolizji. Ukryte pod plastikową obudową ostrze do przecinania pasów jest bezpieczne w użyciu, więc nie ma szans na pokaleczenie się w stresowej sytuacji. Wystarczy wyszarpnąć część multitoola przyczepioną do kluczyków tkwiących w stacyjce - i gotowe. Nożyk jest tak ostry, że przechodzi przez pas jak przez masło i nie wymaga mozolnego piłowania. Podczas kolizji liczy się przecież szybkość. Dodatkowym atutem jest wbudowany zbijak do szyb, który okaże się szczególnie pomocny, gdy podczas wypadku zablokują się drzwi do samochodu, a jedyna droga prowadzi przez okno. Specjalna konstrukcja sprawia, że nie wymaga on wyprowadzenia ciosu ani używania mnóstwa siły, dlatego urządzenie nadaje się zarówno do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz samochodu. Jeśli natomiast jesteś świadkiem poważnego wypadku, pamiętaj o zachowaniu pewnych środków ostrożności. Użycie punktaka nie uchroni cię od spadających odłamków szkła, dlatego przed uderzeniem warto zasłonić rękę kawałkiem materiału lub chociażby rękawem bluzy. Aby nie stwarzać zagrożenia dla osób z wnętrza samochodu, należy wybrać szybę, za którą nie ma żadnego z pasażerów auta. Po otwarciu warto profilaktycznie pozbyć się wszystkich pozostałych w ramie odłamków, zwłaszcza tych zwisających. W innym przypadku spadające szkło może powodować większe szkody. Dodatkowa latarka oraz światło alarmowe przydają się podczas jazdy nocnej, gdy trzeba dokonać szybkiej naprawy lub sprawdzić stan płynów w samochodzie. Warto mieć przy sobie urządzenie, które spełni wymagania kierowcy.