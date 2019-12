Boże Narodzenie: czy paczki dotrą na Święta? InPost obiecuje, że nie będzie z tym problemu

- Mamy specjalną ofertę dla spóźnialskich - przypomina prezes InPost. Zamawianie paczek na Święta przez internet staje się coraz popularniejsze, ale jeśli chcemy, by prezenty dotarły na czas, to musimy się pospieszyć.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sortownia przesyłek InPostu (Materiały prasowe, Fot: Integer.pl)

Niestety minął już "bezpieczny" termin zamawiania paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej, DHL czy DPD z gwarancją terminu dostawy przed Bożym Narodzeniem. Jednak InPost zamierza utrzymać pozycję "lidera na rynku" i gwarantuje, że wszystkiepaczki zamówione do 20 grudnia dotrą do odbiorców przed Bożym Narodzeniem - to jedyna firma kurierska w Polsce, która daje taką gwarancję.

Co w przypadku spóźnialskich, którzy zamówili paczki za pośrednictwem innych przewoźników? Możemy tylko trzymać kciuki i mieć nadzieję, że pozostałe firmy kurierskie staną na wysokości zadania. Zarówno Poczta Polska, jak i DPD czy DHL przyznały, że dołożył wszelkich starań, by prezenty dotarły do wszystkich na czas.

Zobacz też: Paczkomaty pękają w szwach. Ludzie stoją w kolejkach po kilka godzin

Paczek na Święta więcej z każdym rokiem

W każdym roku przesyłek świątecznych jest coraz więcej. Nie dziwi więc "wojna" pomiędzy firmami kurierskimi o klienta

- Spodziewamy się, że w grudniu nadanych zostanie nawet o 70 proc. więcej przesyłek tygodniowo niż poza szczytem świątecznym - podaje Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej dla "Gazety Wyborczej". Tam czytamy również, że jednego grudniowego dnia zostało nadanych prawie 650 tys. przesyłek.

Jak podaje nieoficjalne źródło - InPost musi obsłużyć jeszcze więcej paczek każdego dnia. Do tego dochodzą również pozostali przewoźnicy, m.in. DPD i DHL, tak więc ilości przesyłek są ogromne. Niestety już teraz można dostać wiadomość, że kurier nie będzie podejmował nawet próby doręczenia paczki i musimy samodzielnie udać się do punku odbioru. Również miejsc w paczkomatach jest coraz mniej z czym stara się uporać InPost.