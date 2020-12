Boże Narodzenie 2020. Zaproś gości na Wigilię online. Zadbajmy o bezpieczne święta

Od Bożego Narodzenia 2020 dzielą nas już godziny. Dorośli kończą przygotowywać tradycyjne potrawy, dzieci z niecierpliwości wyczekują pierwszej gwiazdki. Choć klimat świąt udziela się już większości Polaków, to sporo z nich zdaje sobie sprawę, że nadchodzące święta będą różniły się od poprzednich. Pandemia koronawirusa sprawiła, że równie ważne jak czas spędzony z rodziną, będzie w tym roku zadbanie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych .

Kolędy, choinka, przystrojone ulice, barszcz z uszkami, szopka bożonarodzeniowa czy pasterka - to tylko niektóre z elementów, bez których większość z nas nie wyobraża sobie nadchodzących świąt. Choć bez wątpienia każdy z nich ma swój niepowtarzalny urok, to ciężko cieszyć się nimi w samotności. Zdaniem większości z nas, prawdziwa magia świąt nadchodzi wtedy, kiedy możemy cieszyć się nią w gronie rodziny.

Wielu naszych rodaków obawiało się, że podczas tegorocznych świąt nie zobaczą swoich bliskich. Na szczęście rodzinne spotkania będą możliwe . Należy jednak pamiętać, aby odbywały się w jak najwęższym gronie. To właśnie nasza odpowiedzialność i stosowanie się do określonych zasad mogą sprawić, że Boże Narodzenie 2021 będzie wyglądało tak, jak wszystkie te, które pamiętamy niemalże od urodzenia.

Aby nie dopuścić do wzrostu tempa rozprzestrzeniania się wirusa, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wytyczne, których powinniśmy przestrzegać podczas zbliżającego się Bożego Narodzenia. Do najważniejszych należą m.in. limit gości na Wigilii i podczas pierwszego i drugiego dnia świąt. Oprócz domowników przy świątecznym stole może zasiąść maksymalnie pięć osób .

Podczas tegorocznych świąt szczególną opieką powinniśmy otoczyć osoby będące w grupie ryzyka. Należą do nich przede wszystkim seniorzy oraz ludzie z problemami zdrowotnymi jak np. cukrzyca czy choroby serca. Jeśli przynajmniej większość z nich zostanie w swoich domach, pandemia COVID-19 nie przybierze na sile.

Boże Narodzenie 2020. Święta bez najbliższych? Nic bardziej mylnego

Uwaga na oszustów

Podczas zbliżającego się Bożego Narodzenia, z internetu korzystać będzie więcej ludzi, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Wśród nich znajdą się również osoby starsze, które chociaż na chwilę będą chciały zobaczyć swoje wnuki i poinformować ich, że już wkrótce św. Mikołaj przyniesie im ich zaległe prezenty.

Wzmożony ruch w sieci w tym okresie, to znakomita szansa dla cyberoszustów, którzy będą chcieli wykorzystać naiwność i niedoświadczenie seniorów. Ważne, aby pamiętali, żeby nie klikać w linki z nieznajomych adresów e-mail, nawet jeżeli będą ich goroco zachęcać do dołączenia do wspólnej rozmowy z rodziną.