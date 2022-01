Borsuk szukał pożywienia. Przypadkowo odkopał antyczne monety

Po przeszukaniu jaskini naukowcy zebrali łącznie 209 monet datowanych na okres od III do V wieku. Z ustaleń specjalistów wynika, że bito je w różnych miejscach Cesarstwa Rzymskiego, w tym w Konstantynopolu, Salonikach w Grecji i Londynie. Zespół opublikował wyniki swoich prac 21 grudnia 2021 r. w czasopiśmie Notebooks of Prehistory and Archeology of the Autonomous University of Madrid.