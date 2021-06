Boisz się demencji? Kalkulator online pozwoli obliczyć ryzyko jej wystąpienia

Kalkulator online pozwoli obliczyć ryzyko pojawienia się demencji

Narzędzie zostało opracowane w ramach dużego badania, którego wyniki ukazały się na łamach "Journal of Epidemiology and Community Health". Uczestniczyło w nim 75 460 osób. Każdy z respondentów wypełnił ankietę, a naukowcy przeanalizowali zgromadzone wyniki, poszukując korelacji i informacji niezbędnych do stworzenia skutecznego algorytmu wyszukiwania czynników ryzyka. Wśród nich znalazły się m.in. wiek, spożycie alkoholu, palenie papierosów, dieta, czynniki prognostyczne zdrowia psychicznego, czy status społeczno-ekonomiczny.