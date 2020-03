Bobry ograniczają powodzie i zanieczyszczenia, a także zwiększają populację dzikich zwierząt

Pięcioletnie badanie działania bobrów w Devon w Wielkiej Brytanii udowodniło, że obecność tych zwierząt wpływa pozytywnie zarówno na dziką przyrodę, jak i ludzi. Wyniki badania pozwolą powrócić tym zwierzętom do życia na terenie Wielkiej Brytanii, po tym jak 400 lat temu zostały one wytępione przez ludzi.

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców na czele z prof. Richardem Brazierem z University of Exeter stwierdza, że korzyści wynikające z obecności bobrów, takie jak łagodzenie powodzi, całkowicie przewyższają konsekwencje dla rolnictwa.

Bobry, których działalność badano, zostały odnalezione w 2013 roku. Początkowo planowano ich eksterminację, ale to wywołało oburzenie, więc rząd postanowił przeprowadzić naukowy eksperyment.

Eksperyment zakończony powodzeniem

W trakcie eksperymentu ilość bobrów wzrosła z dwóch par do ośmiu. Pozytywny wpływ ich działalności obejmował między innymi zbudowanie sześciu tam, które spowolniły przepływ wody powodziowej przez pobliską wieś, zmniejszając w ten sposób rozmiar tych przepływów.

Co do negatywnego wpływu tych zwierząt, to badanie w ciągu pięciu lat wykazało je w zaledwie pięciu miejscach w zlewni rzeki o powierzchni 250 km2.