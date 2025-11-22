Blue Origin zapowiada mocniejszego New Glenna. To już prawie Starship

Blue Origin ma za sobą naprawdę dobry tydzień: firma wysłała w kierunku Marsa dwie sondy realizujące misję ESCAPADE oraz bezpiecznie po tym starcie sprowadziła na Ziemię pierwszy człon swojej rakiety. Booster po kilku dniach dotarł na pokładzie barki do brzegu i w najbliższym czasie będzie przygotowywany do kolejnego lotu. Okazuje się jednak, że firma, która w przeciwieństwie do swojego głównego konkurenta woli pracować, niż roztaczać wizję, ma znacznie większe ambicje kosmiczne, niż sądzono.

W ostatnich dniach prezes Blue Origin Dave Limp poinformował, że firma pracuje już nad nową, bardziej imponującą wersją rakiety New Glenn. Odważna deklaracja, jak na firmę, która jak na razie wykonała jedynie dwa loty nową rakietą. Z drugiej jednak strony obydwa loty były całkowicie udane.

Czym zatem będzie New Glenn 9x4?

New Glenn, który wyniósł misję ESCAPADE w podróż do Marsa - jak się okazuje - to w rzeczywistości New Glenn 7x2. Skąd takie oznaczenie? Otóż pierwszy stopień rakiety wyposażony jest w siedem silników BE-4, a drugi człon w dwa silniki BE-3U.

Oznaczenie nowej, większej rakiety da się stosunkowo łatwo rozszyfrować. Wersja 9x4 ma otrzymać dziewięć BE-4 i cztery BE-3U. Taka konfiguracja przełoży się na znacznie większy zapas mocy i większy udźwig samej rakiety.

Blue Origin wskazuje, że o ile wariant 7x2 może dostarczyć na niską orbitę do 45 ton, co w sprzyjających warunkach kosztowych już dziś plasuje go obok Falcona Heavy, o tyle New Glenn 9x4 ma być w stanie wynieść na LEO ponad 70 ton ładunku, czyli więcej niż w pełni jednorazowy Falcon Heavy.

Warto tutaj zwrócić uwagę także na rozmiary samej rakiety. New Glenn 9x4 będzie wyższy od legendarnego Saturna V o co najmniej 12 m, a tym samym rozmiarami zbliży się do obecnej konfiguracji Starshipa (123 m), choć należy pamiętać, że to Starship będzie miał znacznie większy udźwig.