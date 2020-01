Blue Monday. Dziś przypada najbardziej depresyjny dzień w roku

20 stycznia - to dzisiaj wypada owiany złą sławą Blue Monday, uznawany za najbardziej depresyjny dzień w roku. Pomimo tego, że wiele osób wierzy, że to dzisiaj mamy prawo czuć obniżony nastrój i przeżywać stany lękowe, Blue Monday jest elementem pseudonauki, stworzonym dla celów marketingowych.

Blue Monday: Najbardziej depresyjny dzień w roku

Blue Monday: Zwraca uwagę na istotne problemy ze zdrowiem

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. Prognozy nie są optymistyczne.

Objawów depresji nie można lekceważyć. Jest to zaburzenie, które może doprowadzić do obniżenia nastroju, niezdolności do przeżywania przyjemności, myśli rezygnacyjnych, a w skrajnych przypadkach nawet do myśli samobójczych.