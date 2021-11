Bliska Ziemi asteroida Kamo'oalewa. Naukowcy w końcu odkryli jej tajemnicę

Kamo'oalewa to quasi-satelita, czyli asteroida, która krąży wokół Słońca, ale w bliskiej odległości od Ziemi. Tego typu obiekty są zwykle bardzo trudne do obserwacji, dlatego naukowcy niewiele wiedzą na ich temat. Sama Kamo'oalewa została odkryta przez teleskop Pan-STARRS na Hawajach w 2016 roku. Ma średnicę od 45 do 58 metrów i zbliża się do naszej planety na odległość mniej więcej 14,48 mln km.