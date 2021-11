Black Weeks – Black Friday to za mało

Jesteś graczem? A może po prostu pracujesz dużo przy biurku? Przyda Ci się w takim razie fotel gamingowy. Mad Dog GCH700 jest masywny, a dopuszczalna waga wynosi aż 136 kilogramów. Fotel jest przeznaczony dla osób o wzroście od 130 do 199 centymetrów. Gumowane kółka nie rysują podłogi, co ma znaczenie w przypadku paneli lub parkietu drzewnego. Fotel jest wykonany ze skóry ekologicznej. Funkcja bujania przypadnie do gustu osobom, które nie usiedzą spokojnie w bezruchu. Podłokietniki są regulowane, abyś mógł dostosować fotel do swoich gabarytów.