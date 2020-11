Black Friday to nic! Na Allegro czeka Black Week, czyli 8 dni promocji

Aby lepiej wiedzieć, czego szukają, Allegro oraz agencja SW Research przeprowadzili badanie. O wybory zakupowe zapytano 1021 Polaków. 1/3 respondentów uważa, że czarnopiątkowe wyprzedaże dotyczą wszystkich sklepów, prawie połowa sądzi, że ceny są niższe w niektórych sklepach, a 49,9 proc. stwierdziło, że Allegro pomaga im w znalezieniu najbardziej korzystnych ofert. Klienci oczekują przecen od 50 do 70 proc.

Czym się różnią oczekiwania pań od panów?

Średnia planowanych wydatków wynosi 1266 zł, lecz uwzględniają płeć – mężczyźni są skłonni wydać więcej (ok. 1435 zł), a kobiety ok. 1121 zł. Analitycy wskazują, że zróżnicowanie kwot przeznaczonych na Black Friday i Cyber Monday może wynikać z cen akcesoriów, które zamierzają kupić respondenci.

Znaczenie dla budżetu ma również wiek. Osoby do 24. roku życia planują wydać najmniej – ok. 952 zł, natomiast respondenci z grupy 35-49 lat chcą przeznaczyć średnio 1389 zł. Prowadzący badanie zwracają uwagę na to, że po prosty starsi udzie zarabiają więcej.