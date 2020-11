Black Friday i Cyber Monday: Ataki hakerów coraz groźniejsze

Firma Check Point, która monitoruje działania w internecie , zwróciła uwagę, że rośnie ilość kampanii phishingowych wycelowanych w konsumentów. Black Friday i Cyber Monday to nie jedyne powody wzrostu. Ma tu też znaczenie pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która sprawiła, że ludzie chętniej zaczęli kupować przez internet. Widać to po wzrostach sprzedaży firmy Alibaba, która zarobiła w chiński Dzień Singla (11 listopada) 74 miliardy dolarów.

Kampanie phishingowe przyciągają ludzi. Hakerzy podszywający się pod firmy oferujące zniżki wysyłają maile, z których 1 na 826 zostaje otwarty. Dla porównania – na początku października 2020 roku był to tylko 1 e-mail na 11 000, co jasno pokazuje: Black Friday i Cyber Monday kuszą. I to bardzo. Dane wskazują na to, że przełom listopada i grudnia będzie bił rekordy przychodów cyberprzestępców.