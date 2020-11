Black Friday 2020 przede wszystkim w sieci. Polacy boją się tylko jednego

Jak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl większość Polaków (57 proc. ankietowanych) zamierza z okazji Black Friday zrobić zakupy przez internet. Mimo że ciągle słyszymy o coraz groźniejszych atakach cyberprzestępców , to 98 proc. respondentów czuje się bezpiecznie, robiąc zakupy w internecie.

Właściciele sklepów też naginają przepisy

Ekspert zwraca uwagę, że może to być dla nas sygnał, że strona jest fałszywa lub sprzedawca zbiera od nas więcej danych, niż powinien. To z kolei zwiększa ryzyko wycieku danych, ponieważ " bazy danych w mniejszych firmach są z reguły słabo zabezpieczone ", dodaje.

Specjaliści od ochrony danych zaznaczają, by przede wszystkim korzystać ze znanych i sprawdzonych sklepów oraz, by nie dać się zwieść dużym promocjom u nieznanych sprzedawców, podkreśla PAP. Czarny Piątek to również czas, gdy pojawia się wiele fałszywych sklepów, o czym pisaliśmy w naszym poprzednim tekście. Eksperci przygotowali również listę niebezpiecznych stron, które podszywają się pod sklepy internetowe.