Materiał powstał przy współpracy z RTV EURO AGD Biuro w domu to normalność. Sprawdzamy, które urządzenia uczynią je wygodniejszym Większość z nas przywykła już do realiów pracy zdalnej, niemniej w przypadku domowej przestrzeni roboczej zawsze jest miejsce do udoskonaleń. Pandemia zaskoczyła wszystkich, co skłaniało do spontanicznego i nie zawsze trafionego wyboru elektronicznych narzędzi pracy. Święta to bardzo dobra okazja do nadrobienia zaległości. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że każdy, kto pracuje dziś zdalnie, dysponuje odpowiednią stacją roboczą. W pierwszej fali pandemii Polacy chętnie kupowali nowe laptopy czy wymieniali komponenty w komputerach stacjonarnych. To rzecz jasna najważniejszy element domowego biura, ale przecież niejedyny. Nawet najlepszy laptop nie zapewni nam komfortu pozwalającego na równie wygodne realizowanie swoich obowiązków, jak to było w biurze. Dlatego kluczową kwestią pozostaje odpowiedni dobór urządzeń peryferyjnych. To dzięki nim możliwości komputera zostaną rozbudowane tak, abyśmy mogli komfortowo je wykorzystywać w najróżniejszych scenariuszach: pracy z pakietami biurowymi, komunikacji wieloosobowej, także z użyciem wideorozmów jako środka organizacji pracy zdalnej. Nie mniej istotne jest także zwrócenie uwagi na urządzenia, które na co dzień pozwolą zachować skupienie i umożliwią komfortową pracę nawet w niekiedy trudnych domowych warunkach. Nowy monitor Każdy, kto przez ostatnie miesiące pracował wyłącznie na laptopie, zdaje sobie sprawę, że niewielkie, 13- czy 15-calowe ekrany nie pozwalają na utrzymanie wygody, jaką oferuje solidny monitor. Można co prawda nabrać nowych przyzwyczajeń i pracować na dzielonym ekranie lub z użyciem pulpitów wirtualnych, jednak nijak się to ma do wygody, jaką oferuje powiększenie wirtualnej przestrzeni roboczej o monitor. W pełni wygodnie pracuje się już na monitorach o 25- czy 27-calowej przekątnej. Ponadto można korzystać z dwóch ekranów – monitora oraz mniejszego, laptopowego wyświetlacza. Taka konfiguracja korzystnie przekłada się na produktywność, gdyż pozwala na jednoczesną pracę z wieloma programami bez konieczności ciągłego przełączania się z okna na okno. Klawiatura i mysz Skoro już decydujemy się na zakup nowego monitora, warto także wybrać klawiaturę i mysz. Trudno przecież oczekiwać, aby praca z klawiaturą w laptopie i przy użyciu gładzika była wygodna po podłączeniu laptopa do monitora. Warunki pracy zdalnej nie wymagają przeważnie inwestowania w zaawansowany sprzęt. Już podstawowy sprzęt biurowy znacznie wpłynie na podwyższenie jakości pracy zdalnej. Warto jednak zwrócić uwagę na ergonomię pracy. O ile rozdzielczość myszki jest w domowym biurze kwestią mało istotną, o tyle pozycja nadgarstków podczas pisania na klawiaturze czy korzystania z myszki jest niezwykle ważna. Warto więc wybrać urządzenia wygodne, z opcjonalną podkładką pod nadgarstki. Ułatwieniem podczas podejmowania decyzji o konkretnych modelach może być to, że producenci często sprzedają biurowe klawiatury i myszy komputerowe w atrakcyjnych cenowo zestawach. Gdy potrzebna jest drukarka lub skaner Choć przez ostatnie lata duży nacisk kładzie się na obsługiwanie dokumentacji wyłącznie w postaci cyfrowej, nie zawsze jest to możliwe. Choćby podpis rachunku – jeśli nie dysponujemy cyfrowym odpowiednikiem, wymaga najczęściej wydrukowania, odręcznego podpisania i odesłania. To pociąga za sobą zakup drukarki czy skanera albo urządzeń wielofunkcyjnych. Na te jeszcze kilka lat temu trzeba było wydać niemałą kwotę, jednak dziś sprawy mają się zupełnie inaczej. Podstawowe urządzenia z czarno-białym laserowym tonerem (wszak na potrzeby domowego biura nie ma potrzeby kupowania bardziej zaawansowanych urządzeń) oferowane są w bardzo przystępnych cenach. Warto jednak pamiętać, że sam zakup to nie całość wydatków. Dobrze jest się także zapoznać z kosztami eksploatacji – cenami tonerów czy atramentu w przeliczeniu na określoną liczbę wydrukowanych stron. Może się bowiem okazać, że pieniądze zaoszczędzone podczas zakupu błyskawicznie wydamy podczas korzystania ze sprzętu, podobnie jak droższe urządzenia wielofunkcyjne mogą być tańsze podczas eksploatacji. Zadbaj o koncentrację Skoro zadbaliśmy już o dobór wygodnego monitora, urządzeń peryferyjnych, a nawet tych pozwalających na pracę z dokumentami w wersji papierowej, czas zadbać o skupienie i możliwość odizolowania się od czynników zewnętrznych. Z pomocą przychodzą słuchawki lub zestawy słuchawkowe z mikrofonem. Wybór tych drugich okaże się szczególnie trafiony, jeśli w pracy zdalnej często przeprowadzamy wideokonferencje. Strzałem w dziesiątkę mogą być także słuchawki z aktywnym tłumieniem, dzięki którym możemy być pewni, że nic nie przeszkodzi nam w koncentrowaniu się. Materiał powstał przy współpracy z RTV EURO AGD