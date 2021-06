Bill Gates i Warren Buffett zbudują rewolucyjny reaktor jądrowy

Bill Gates i Warren Buffett stworzą reaktor jądrowy

Jak przypomina The Guardian, Natrium będzie reaktorem "chłodzonym sodem o mocy 345 megawatów z magazynowaniem energii na bazie stopionej soli, który może zwiększyć moc wyjściową systemu do 500 MW w przypadku szczytowego zapotrzebowania na moc". Koszt budowy takiego reaktora szacuje się na 1 mld dolarów. Wykorzystana w jego przypadku technologia umożliwi magazynowanie energii, która mogłaby zostać wykorzystana do zasilenia około 400 tys. domów.