Biedronka rozdaje produkty do 150 zł gratis. To ostatnie chwile promocji

Akcja Biedronki o nazwie Wielka Wyprzedaż -100% rabatu na drugi produkt, trwa tylko do 4 stycznia. Do tego czasu można być minimum dwa produkty objęte promocją, a cena tańszego będzie obniżona do zera.

Biedronka z dużą promocją. Rozdaje gratis tańszy z promocyjnych artykułów (Shutterstock.com)

Jak można przeczytać w oficjalnym regulaminie promocji, gama produktów jest całkiem szeroka - "artykuły przemysłowe i tekstylia (…) w szczególności: tekstylia, bagaż, sprzęt RTV, elektronika, sprzęt AGD, narzędzia, elektronarzędzia, meble, akcesoria samochodowe, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, artykuły ogrodnicze, materiały biurowe, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, obuwie, artykuły niespożywcze dla zwierząt."

Nawet co drugi towar gratis w Biedronce Mamy pewne obostrzenia, część produktów jest wyjęta z promocji - całość możemy znaleźć na stronach Biedronki. Poza tym dostępność produktów jest zależna od konkretnych sklepów. Nie mniej daje to pole do popisu chociażby przy zakupach elektroniki różnego typu.

