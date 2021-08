Biblioteka pod palcem. Czytniki ebooków w atrakcyjnych cenach

Poza wielkością ekranu zwróć uwagę również na rozdzielczość – im wyższa, tym lepsza będzie jakość tekstu i obrazów umieszczonych w ebooku. Ważny jest również sposób obsługi urządzenia. Starsze modele czytników wyposażone są w fizyczne przyciski służące do "poruszania się" po tekście. Smartfony przyzwyczaiły nas jednak do ekranów dotykowych, dlatego w nowszych modelach również jest on standardem. Kolejną ważną kwestią jest rodzaj podświetlenia. W przeciwieństwie do tabletów czy smartfonów, czytniki nie emitują własnego światła, dzięki czemu z jednej strony czytanie nie męczy oczu, a z drugiej może powodować problemy wieczorami w nieoświetlonych pomieszczeniach. Część modeli poza standardowym oświetleniem oferuje opcję regulacji temperatury światła. Od ciebie zależy, czy zdecydujesz się na klasyczną, zimną biel, czy może nieco cieplejsze i łagodniejsze dla oczu odcienie światła.