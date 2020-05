Bezwarunkowy dochód podstawowy poprawił zadowolenie z życia Finów

Dwuletni fiński program, realizowany w latach 2017 i 2018 polegał na wypłacaniu dwóm tysiącom losowo wybranym bezrobotnym w całym kraju regularny miesięczny dochód w wysokości 560 euro (ok. 2556 zł), bez obowiązku szukania pracy i bez obniżania wynagrodzenia, jeśli jednak je podejmą.

Badacze z Uniwersytetu w Helsinkach doszli do wniosku, że "ludzie otrzymujący dochód podstawowy doświadczali mniejszego napięcia psychicznego niż grupa kontrolna". Byli oni bardziej zadowoleni ze swojego życia, doświadczali mniej stresu, depresji, smutku i samotności.

Pandemia koronawirusa zmusza do szukania rozwiązań

Do rozważania wprowadzenia programu dochodu podstawowego skłaniają skutki gospodarcze kryzysu związanego z pandemią, z których jednym jest gwałtownie rosnące bezrobocie na całym świecie. Do sprawy odniósł się np. papież Franciszek zasugerował w swoim przemówieniu Wielkanocnym, że "może to być czas na rozważenie bezwarunkowego dochodu podstawowego".