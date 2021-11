"Bezprecedensowe" zmiany klimatyczne. Czegoś takiego nie było od 24 tys. lat

Udało im się również potwierdzić to, co zdawało się być pewne od dłuższego czasu: "wywołane działaniem człowieka ocieplenie zachodzi szybciej, niż jakiekolwiek inne w tym czasie", podkreślił jeden z autorów badania. Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy, że eksperci są zgodni, że ostatnie lata były najcieplejszymi w historii. Autorzy artykułu w "Nature" nie mają wątpliwości, że jest to sytuacja "bezprecedensowa" w skali 24 tys. lat historii zmian klimatycznych.