Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wybieramy alkomat

Precyzyjny alkomat — zadbaj o bezpieczną jazdę

Samopoczucie nie zawsze dobrze oddaje nasz stan, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu . Dozwolona ilość alkoholu w organizmie, z którą można usiąść za kierownicą, to do 0,2 promila. Osoby, które przekroczą ten próg, muszą liczyć się z naprawdę poważnymi konsekwencjami. W przypadku tego urządzenia liczy się jakość pomiaru, nie wygląd, dodatkowe funkcje czy wielkość.

Alkomat do samochodu to kompaktowe i niewielkie urządzenie, które zapewni nam poczucie bezpieczeństwa. Wydatek niewielki, a komfort, który ten gadżet zapewnia – ogromny. Do wyboru mamy różne rodzaje alkomatów, z wymiennymi ustnikami, o różnym zakresie czułości na wydychany alkohol oraz różnej skali pomiaru – nawet do 6 promili.

Elektrochemiczny czy półprzewodnikowy?

Alkomaty półprzewodnikowe są najtańsze. Ich zasada działania opiera się na półprzewodnikowym sensorze. Pod wpływem alkoholu w wydychanym powietrzu utlenia się elektroda na jego powierzchni, a sensor zwiększa swoją przewodność. Na pomiary tego typu alkomatów ma jednak wpływ wiele czynników np. wypalenie papierosa . Jeśli jednak przed jazdą nie paliliśmy ani nie jedliśmy niczego, co mogłoby wpłynąć na odczyt, taki model będzie wystarczający. W przypadku tańszych modeli istnieje możliwość, że będziemy go musieli kalibrować częściej.

Sensor w skuteczniejszych, ale droższych alkomatach elektromechanicznych wchodzi w reakcję z alkoholem. W efekcie powstaje kwas octowy powodujący wytworzenie prądu elektrycznego. Na wynik nie ma wpływu to, co jedliśmy przed pomiarem czy nikotyna. Jeśli korzystasz z alkomatu sporadycznie, kalibrację urządzenia będziesz przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, czyli w zależności od modelu 6 do 12 miesięcy. Jeśli zaś używasz alkomatu częściej lub z jednego urządzenia korzysta więcej osób, pamiętaj o tym, aby go skalibrować po określonej liczbie pomiarów (szacunkowo ok. 500).