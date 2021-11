Bezmózgie stworzenia pomagają w zrozumieniu ewolucji mózgu

Odbieranie bodźców, przetwarzanie informacji, ruch i wreszcie myślenie, nie byłyby możliwe, gdyby nie współdziałanie miliardów neuronów działających w ramach jednego z najbardziej złożonych systemów w świecie przyrody. Ewolucja tak zaawansowanego układu musiała trwać bardzo długo, ale biolodzy wciąż nie są zgodni co do tego, kiedy natura postawiła pierwszy krok i jak on dokładnie wyglądał.