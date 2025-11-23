Bez niej Ziemia byłaby inna. Skąd się wzięła Theia?

Badanie planety, która od miliardów lat już nie istnieje, jest zadaniem niezwykle trudnym. Z drugiej strony, Księżyc krążący wokół naszej planety w dużej mierze zbudowany jest z jej szczątków. Z tego też powodu zespół naukowców postanowił poszukać informacji o dawnej planecie porównując skład izotopowy Ziemi i Księżyca. Naukowcy potraktowali izotopy jako swoiste „odciski palców”, by odtworzyć pochodzenie tworzących je materii. Wynik sugeruje wspólne źródła dla obu ciał: mieszaninę proto-Ziemi i Thei.

Opisywana tutaj analiza objęła 15 próbek ziemskich, sześć księżycowych z misji Apollo oraz 20 meteorytów niewęglowych. Skład Ziemi i Księżyca okazał się zgodny właśnie z meteorytami niewęglowymi. Takie dane wyraźnie wskazują na materię pochodzącą z wewnętrznej części Układu Słonecznego.

Skąd się wzięła Theia?

Modelowanie i bilans masowy pozwoliły wyliczyć prawdopodobny skład Thei. Wnioski: cała Theia i większość materiału proto-Ziemi miały źródło w regionach położonych bliżej Słońca. Kluczowa była zgodność izotopowa z meteorytami niewęglowymi.

Autorzy wskazują na wzbogacenie Thei w pierwiastki powstałe w procesie powolnego wychwytu neutronów (tzw. s-proces). Taka sygnatura wskazuje na to, że Theia mogła powstać bliżej Słońca niż Ziemia. Wydaje się to spójne z hipotezą, że Theia zderzyła się z młodą Ziemią ok. 100 mln lat po narodzinach Układu Słonecznego.

Jak powiedział główny autor, dr Timo Hopp z University of Chicago/Max Planck Institute for Solar System Research: "Dane izotopowe potwierdzają tylko, że Księżyc i dzisiejsza Ziemia są izotopowo podobne. Jednak po przeliczeniu składu Thei i proto-Ziemi wymagane jest wzbogacenie Thei w s-procesie. Takiego składu chemicznego należy powinniśmy spodziewać się nieco bliżej Słońca".

Naukowcy podkreślają, że więcej danych przyniosą dalsze badania izotopowe nowych próbek księżycowych. Zrozumienie pochodzenia Księżyca jest kluczowe dla naukowców starających się odtworzyć historię naszej planety. Jak by nie patrzeć, nasz naturalny satelity ukształtował Ziemię taką, jaką ją dzisiaj znamy. Kto wie, być może bez niego, nie byłoby i nas.