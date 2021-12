"Bestia z Kandaharu". Znowu pojawiła się na niebie

RQ-170 jest obsługiwany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF). Dron zaprojektowano w układzie latającego skrzydła, co ma utrudniać jego wykrycie poprzez obniżenie skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego. Może poruszać się z poddźwiękową prędkością. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 26 m, długość 4,5 m, a wysokość 1,84 m. Eksperci zajmujący się obronnością uważają, że jest to samolot stealth wyposażony w sprzęt rozpoznania lotniczego, wykorzystywany m.in. w akcjach rozpoznawczych i do obserwacji różnego rodzaju celów.