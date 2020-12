Bell Textron prezentuje nowe możliwości V-280

Bell V-280 Valor Sling Load & Tactical Data Link

Nowinką techniczną jest wykorzystanie w V-280 Valor kamer systemu PDAS rozwijanego przez firmę Lockheed Martin. Kamery umożliwiają obserwacje w czasie rzeczywistym obszaru bezpośrednio pod statkiem powietrznym. Piloci wykorzystują do tego nachełmowe okulary, które wyświetlają obraz w rzeczywistości mieszanej (mixed reality). Dzięki temu piloci nie muszą odwracać wzroku, a obraz nie przesłania im tego, co dzieje się przed nimi.

Statek powietrzny V-280 Valor, to następca V-22 Osprey, który jest wykorzystywany przez US Army i US Marine Corps. Dzięki obracanym śmigłom łączy zdolności pionowego startu i lądowania śmigłowców z prędkością przelotową samolotów. V-280 Valor ma rozwijać prędkość 450 km/h, dla porównania prędkość przelotowa Black Hawków to ok 280 km/h.