Będą rzucać dyskiem twardym i skakać przez firewall - programiści w blokach startowych przed Just Join Games

Just Join Games to wyjątkowe wydarzenie sportowe łączące setki pracowników polskiej branży technologicznej. Podczas konkurencji powiązanych ze światem IT, programiści, administratorzy, eksperci od bezpieczeństwa sieci i inni praktycy sektora, mogą bawić się i integrować w duchu zdrowej rywalizacji. Jak na prawdziwej Olimpiadzie, tylko z przymrużeniem oka. Dodatkowo, podczas Just Join Games, eksperci IT mogą nawiązywać relacje z przedstawicielami branży HR, którzy również szykują się do startu w zawodach.

Igrzyska odbędą się już po raz trzeci. Organizatorzy jak zawsze zaplanowali multum atrakcji. Odbędzie się m.in. ceremonia otwarcia, którą poprzedzi bieg z pochodnią, czy uroczysta dekoracja zwycięzców. O atmosferę zadba profesjonalny konferansjer. Będą rozgrzewki i rozciąganie, strefa wellness, food court oraz miejsce do relaksu. Wydarzenie rozwija z roku na rok, przyciągając coraz więcej zawodników. W porównaniu z edycją 2021, ich liczba wzrosła o ponad 200 osób.

Uczestnicy wezmą udział w aż 10 zróżnicowanych konkurencjach wymagających siły, precyzji, szybkości lub skoczności. Sprint z laptopem, rzut dyskiem twardym, pchnięcie monitorem, składanie klawiatury na czas czy skok przez firewall, to tylko wybrane z nich. Programiści będą mogli także przystąpić do spaceru dewelopera, alternatywnej wersji spaceru drwala, znanej ze zmagań siłaczy, czy do jazdy na 1024 metry na rowerach spinningowych.















Widzimy się już w piątek w Gdańsku, gdzie w obecności ponad 500 uczestników rozpalimy znicz i przez cały dzień będziemy biegać, skakać, rzucać dyskiem twardym i świetnie się bawić. To wyjątkowe święto sportu i IT w międzynarodowej skali, na które wielu uczestników czeka cały rok. Udowadniamy że polska branża technologiczna potrafi się integrować w niecodzienny sposób, na świeżym powietrzu, z dużą dawką humoru i sportowego ducha - powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT, organizatora wydarzenia.

Partnerem głównym wydarzenia jest WP, a do grona partnerów dołączyły także firmy Deloitte, Polcode, Softserve, Ten Square Games, Imgarena oraz Soflab. Partnerami medialnymi zostali dailyweb, Fintek oraz Magazyn Programista. 10% środków ze sprzedaży biletów przeznaczona zostanie na wsparcie akcji Hakersi Fundacji Sarigato, która wspiera dzieci z rodzin wykluczonych cyfrowo.

9 września 2022 r. w godzinach 13:00-15:00 Olimpiadę będzie można oglądać na żywo w kanałach social media Just Join IT: Youtube oraz Facebook.