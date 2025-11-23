Baza na Księżycu? Jest pewien poważny problem do rozwiązania

Najnowsza analiza przeprowadzona przez zespół naukowców kierowany przez Daniela Yahalomiego opiera się na wyliczeniach przeprowadzonych za pomocą modelu Meteoroid Engineering Model, którego zadaniem jest sprawdzenie, jak często drobiny skalno‑metaliczne z przestrzeni kosmicznej będą trafiać w infrastrukturę na Księżycu. Przyjęto bazę o rozmiarach porównywalnych z rozmiarami stacji kosmicznej.

Wynik analizy okazały się zatrważające. W bazę tych skromnych jednak rozmiarów może uderzać rocznie nawet od: od 15 tys. do 23 tys. cząstek od milionowej części grama do 10 g.

Na Ziemi atmosfera spala większość takich drobin. Księżyc jednak nie ma osłony – w próżni każdy mikrometeoroid uderza z hipersoniczną prędkością, nawet do 70 km/s. Nawet ziarno pyłu o masie jednego mikrograma może spowodować powstanie krateru w metalowej powłoce i potencjalnie przebić elementy sprzętu, czy też ściany habitatów.

Autorzy podkreślają, że natężenie deszczu mikrometeoroidów nie jest jednorodne. Najniższe wartości pojawiają się w okolicach biegunów, co wzmacnia argumenty za wyborem bieguna południowego jako miejsca pierwszej bazy załogowej. Najwyższe wskaźniki model wskazuje w rejonach zwróconych ku Ziemi.

Różnice przestrzenne są istotne: między strefami najspokojniejszymi a najbardziej narażonymi model pokazuje czynnik ok. 1,6. Wynika to z relacji orbity Księżyca względem Ziemi i Słońca, które częściowo przerzedzają niektóre strumienie meteoroidów i wystawiają inne obszary na gęstsze strumienie.

W ramach swojej pracy naukowcy sprawdzili także, czy osłony Whipple'a wykonane z aluminium i zainstalowane na pokładzie stacji kosmicznej byłyby skuteczną osłoną dla instalacji krytycznych na powierzchni Księżyca. Tego typu wielowarstwowy pancerz rozdrabnia nadlatującą cząstkę na warstwie zewnętrznej, rozpraszając w ten sposób energię i chroniąc systemy krytyczne. Analiza pozwala zatem wyznaczyć minimalną wystarczającą grubość osłony, aby z jednej strony zapewnić skuteczną ochronę, a z drugiej nie podnosić niepotrzebnie masy ładunków wysyłanych w kierunku Księżyca z powierzchni Ziemi.