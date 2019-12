Basen, w którym nikt się nie utopi. Pierwszy w Polsce. Zacznie działać na początku 2020 roku

Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem pływających na basenie, ale wystarczy chwila nieuwagi, by stała się tragedia. Nagłym wypadkom zapobiec ma pierwszy w Polsce system, który znajdzie się w budowanych basenach.

System składający się z kamer podwodnych jest pierwszym takim w Polsce. Baseny mają zostać oddane do użytku na początku 2020 roku. To znajdujące się w Katowicach pływalnie przy ul. Hallera i Kościuszki.

Niestety, śmiertelne wypadki na basenach ciągle się zdarzają. Wystarczy, że dojdzie do tzw. zaśnięcia pod wodą, a ratowników nie będzie w pobliżu, by zabawa skończyła się tragedią. Kamery monitorujące to, co dzieje się w basenie, będą w stanie zapobiec takim sytuacjom. Pozostaje mieć nadzieję, że system się sprawdzi i kolejne pływalnie zainwestują w podobne rozwiązania.