Banaś ostrzega przed katastrofą w Bałtyku. Ministerstwo: "Brak poważnego zagrożenia"

Prezes NIK Marian Banaś skierował do Kancelarii Premiera pismo, w którym ostrzega przed potencjalną katastrofą ekologicznej. Eksperci o sytuacji nad Bałtykiem alarmują od dawna i wskazują na bezczynność rządu. Ministerstwo odpiera zarzuty.

Według kontrolerów, takich obiektów w morzu mają być setki, a najgroźniejsze z nich to Stuttgart w Zatoce Pruskiej i Franken w Zatoce Gdańskiej. Do tego dochodzi jeszcze składowisko broni chemicznej o powierzchni ponad kilometra kwadratowego, znajdujące się na dnie Głębi Gdańskiej - podaje RMF FM.

O jakie zagrożenie chodzi?

Jak informuje na swojej stronie Fundacja MARE, we wraku Frankena znajduje się ogromna ilość paliwa. Jego ładowność wskazuje, że na swoim pokładzie statek mógł przewozić aż 9,5 tys. ton paliw oraz 306 ton olejów smarnych różnego typu. Badania oraz dokumenty historyczne wskazują, że w momencie zatonięcia na statku znajdowało się ok. 2,7 tys. ton ładunku oraz ok. 300 ton paliwa okrętowego. To razem niemal 1,5 mln litrów paliwa.