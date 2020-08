Balon wielkości stadionu. NASA wykorzysta go w kosmosie. Wiemy, co z nim zrobi

NASA planuje nową misję, która pomoże lepiej poznać kosmos i jego właściwości. W jej trakcie naukowcy wykorzystają ogromny balon i przymocowany do niego teleskop o długości 2,5 metra. Misja została zaplanowana na grudzień 2023 roku. Balon zostanie wysłany w stratosferę z Antarktydy.

Kosmiczny balon

Balon nazywa się ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submilimimeter-wave lengthves). Ma poruszać się za sprawą prądów powietrznych nad powierzchnią kuli ziemskiej przez około trzy tygodnie. Jego użycie pozwoli zbadać światło podczerwone o falach znacznie dłuższych niż te, które są widoczne dla ludzkiego oka. Aby to osiągnąć, ASTHROS będzie musiał wznieść się na wysokość około 40 km.