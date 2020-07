Bakterie zjadające metale odkryte przez przypadek. Naukowcy szukali ich od ponad 100 lat

Mikrobiolog Jared Leadbeater wrócił do swojego gabinetu po raz pierwszy od miesięcy i znalazł w nim coś dziwnego. Kremowy związek węglanu manganu (MnCO3), pokrywający szkło, które pozostawił namoczone w zlewie, pociemniał. Był to dowód na to, że zaszła reakcja utleniania, jednak coś musiało ją wywołać.