Bądź bezpieczny - kupuj bez wychodzenia z domu

Pandemia koronawirusa wymusiła na nas zmianę dotychczasowego trybu życia – spora część osób musi pracować w trybie home office, a dodatkowo nie może swobodnie udać się do sklepu np. po laptopa do pracy biurowej czy dla dziecka do nauki zdalnej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi sklep Media Expert, który z myślą o bezpieczeństwie swoich klientów, oferuje usługę zakupów bez wychodzenia z domu z dostawą pod drzwi! Sprawdź, jak to działa i jakie trzeba spełnić kryteria, by móc skorzystać z tej opcji!

Bezpieczne zakupy w Media Expert!

Z uwagi na obecną sytuację zaleca się ograniczenie wychodzenia z domu do minimum. Dopuszczalne są spacery z psem, wyjście do pracy, a także udanie się po zakupy do sklepu. Z tego powodu coraz więcej osób, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, wybiera zakupy online. Jednakże nasze potrzeby nie ograniczają się wyłącznie do zakupów spożywczych. Niekiedy konieczny jest np. zakup nowej pralki, zmywarki czy lodówki. Co więcej, sytuacja związana z koronawirusem wymusiła na nas przeorganizowanie swojego dotychczasowego trybu życia – spore grono nas pracuje w trybie home office i może potrzebować np. nowych słuchawek zagłuszających otoczenia z zewnątrz czy też laptopa do nauki zdalnej dla swojej pociechy.

Wówczas warto skorzystać z oferty sklepu Media Expert, który z myślą o bezpieczeństwie swoich klientów, oferuje zakupy z dostawą do domu pod same drzwi. Jak to działa? Wystarczy, że zamówimy towar o wartości co najmniej 99 zł. Przy czym warto pamiętać, że najbezpieczniejszą opcją jest płatność online lub u kuriera za pomocą karty płatniczej.

Atrakcyjne proporcje w Media Expert!

W każdej sytuacji warto szukać pozytywów – niewątpliwym atutem przymusowej kwarantanny jest to, że niemal każdy z nas ma więcej wolnego czasu, który może spożytkować np. na poszukiwanie atrakcyjnych promocji. Z całą pewnością, wiele osób ma w głowie listę zakupów nieustannie odkładanych na później ze względu na brak czasu na wnikliwy research. Może to być np. nowa pralka, lodówka, zmywarka, telewizor lub inny sprzęt, który już nie działa już tak, jak powinien. Niezwykle ciekawą propozycję, dla wszystkich łowców promocji, przygotowała firma Media Expert. Atrakcyjna promocja: „Im więcej, tym taniej - rabat nawet 6000 zł!”, bo o niej tu mowa, nobilituje klientów, którzy zdecydują się na zakup co najmniej dwóch produktów o łącznej wartości minimalnej 500 zł. Jeśli zdecydujemy się na zakup produktów o łącznej wartości 30 000 zł, to możemy liczyć na rabat w wysokości 6000 zł. Jest to dobry powód, by nie odkładać zakupów na później.

Co kupić podczas kwarantanny?

Z całą pewnością nasze potrzeby podczas pandemii koronawirusa uległy znacznemu przeobrażeniu, a spora część osób – która do tej pory jadała raczej na mieście – została „zmuszona” do tego, by gotować samodzielnie. W takiej sytuacji warto rozważyć zakup urządzeń, które nie tylko ułatwią ten proces, ale także sprawią, że stanie się on znacznie przyjemniejszy. Mowa tu np. o multicookerze, blenderze, robocie plenarnym czy grillu elektrycznym. Być może większa ilość czasu to dobry omen do tego, by zacząć samodzielnie piec chleb – w takiej sytuacji warto rozważyć zakup np. wypiekacza do chleba. O czym jeszcze warto pomyśleć? Na przykład o krajalnicy, dzięki której możemy kroić szynkę zakupioną w kawałku (jak wiadomo taka szynka, znacznie dłużej zachowuje świeżość). Z myślą o właśnie takich kulinarnych wyzwaniach sklep Media Expert przygotował specjalną promocję: „Ugotujmy coś razem w domu”.

Podczas kwarantanny w nieco lepszej sytuacji są osoby, które mają swój ogródek, bowiem dzięki niemu mogą efektywnie zagospodarować nadwyżkę wolnego czasu. Nie bez znaczenia przy tym jest to, że wiosna to bardzo dobry czas na uporządkowanie swojego ogrodu. W tym celu warto kupić: kosiarkę, kompostownik czy chociażby pilę łańcuchową do cięcia drewna. Po intensywnej pracy w ogrodzie warto przekąsić np. kiełbaskę z grilla, który również można zakupić online w Media Expert!