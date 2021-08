Babilończycy rozgryzali problemy geometryczne przed Grekami

Badacz zwraca uwagę, że w dawnej Mezopotamii używano powszechnie systemu sześćdziesiątkowego, a nie znanego nam dziesiętnego – co nie ułatwia analizy. Mimo to, jego zdaniem, Si.427 zawiera pierwsze ślady zaawansowanej wiedzy na temat prostokątów i trójkątów, jak choćby trójki pitagorejskie. Na tysiąc lat przed narodzinami Pitagorasa. To spore odkrycie, które może doprowadzić do korekt w książkach dotyczących historii nauki.