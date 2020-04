Awaria w PKO BP. Problemy z logowaniem oraz płatnościami

PKO BP poinformowało o planowanych pracach serwisowych, które miały trwać między 19 a 20 kwietnia. Niestety do tej pory wielu klientów narzeka na problemy z dostępem do swoich kont. O ile nie ma problemu z wykonywaniem płatności kartą, to nie działa BLIK, a wiele osób nie może zalogować się do systemu bankowości internetowej, by zlecić przelew.