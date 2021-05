Awaria InPost. Klienci nadal mają problemy z nadawaniem i odbieraniem paczek

- W niedzielę zamówiłam w serwisie Allegro ważny produkt. Zależało mi na czasie, ale z przyzwyczajenia wybrałam opcję dostawy do Paczkomatu. Sprzedawca wysłał przesyłkę w poniedziałek. Mamy już środę, więc zdziwiłam się, że nie dostałam jeszcze SMS-a ani e-maila z kodem odbioru. Nawet nie wiedziałam, że doszło do awarii InPostu. Musiałam sprawdzić własnoręcznie, czy paczka dotarła do paczkomatu, a następnie zadzwonić na infolinię, aby uzyskać kod przesyłki – mówi nasza czytelniczka Pani Małgorzata.