Auto rozgrzane jak piec. A ile stopni mają ławki i place zabaw? Sprawdziliśmy

Potężna fala gorąca nie daje za wygraną. Ale upał to nie tylko problem dla naszego samopoczucia i ciała. Do niebotycznej temperatury nagrzewają się też przedmioty codziennego użytku. Czego lepiej nie dotykać w upalne dni? Wyszedłem na miasto z pirometrem (urządzeniem do bezdotykowego pomiaru temperatury) i sprawdziłem.

Pirometr to przyrząd służący do bezdotykowego pomiaru temperatury (WP)