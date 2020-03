Australijscy badacze odkryli, jak układ odpornościowy walczy z koronawirusem

Zrozumienie działania koronaiwrusa jest pierwszym krokiem do pokonania go. Dlatego naukowcy postanowili dowidzieć się, co SARS-CoV-2 robi z ludzkim ciałem. Udało im się poznać ogólną odpowiedź immunologiczną organizmu na nową chorobę.

Naukowcy wiedzą, jak organizm reaguje na zarażenie koronawirusem. (East News, Fot: Ben Birchall/Press Association/East News)