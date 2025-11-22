Astronom odkrył nietypowe sygnały z tajnych satelitów. Zakłócają inne urządzenia

Jak informuje amerykański portal Live Science, astronom amator - Scott Tilley - przypadkowo wykrył transmisje z satelitów Starshield w zakresie 2 025–2 110 MHz. To częstotliwości typowo dla uplinku, tymczasem sygnał leciał na dół, czyli jako downlink. Takie użycie nie mieści się w pasmach zalecanych przez ITU.

Sygnały w niewłaściwym kierunku i paśmie

Starshield to rządowa odnogi konstelacji Starlink. Według doniesień wysłano już dziesiątki partii, co może oznaczać ponad 200 jednostek. Większością zarządza National Reconnaissance Office, częścią U.S. Space Force. Łączny kontrakt ma opiewać na ok. 1,8 mld dol.

Benjamin Winkel z instytutu Maxa Plancka ocenił: "Te sygnały wyglądają na celowe i poza dozwolonymi zakresami częstotliwości" - powiedział portalowi Live Science. Nie wiadomo jednak, dlaczego użyto pasma uplink do transmisji downlink.

Ryzyko zakłóceń dla innych satelitów

Tilley ostrzegł, że pobliskie statki mogłyby doświadczać interferencji radiowej i "nie reagować właściwie na komendy" - mówił dla NPR. Kevin Gifford z University of Colorado zauważył, że zjawisko jest realne, ale brak dowodów, że już wpływa na inne systemy.

Amator zidentyfikował emisje z 170 obiektów Starshield. To sugeruje, że tak działa cała konstelacja. Eksperci dodają, że SpaceX mógł "zrobić to, a o wybaczenie poprosić później" - mówił Gifford dla NPR. SpaceX i NRO nie skomentowały dotąd ustaleń.

Radiohałas a astronomia

Wcześniej astronomowie wskazywali na niezamierzoną emisję elektromagnetyczną z satelitów Starlink generacji 1 i 2. "Sygnały te wydają się być celowo emitowane przez satelity Starshield, ale poza dozwolonymi zakresami częstotliwości" - powiedział Benjamin Winkel, radioastronom z Instytutu Radioastronomii Maxa Plancka w Niemczech. Ale nie jest jasne, dlaczego używają sygnałów uplink zamiast standardowych częstotliwości downlink - dodał.

Winkel ocenił, że nowe sygnały Starshield nie powinny mocno uderzyć w radioastronomię, choć jak każde satelity, mogą emitować UEMR.

SpaceX wysłał niedawno 10-tysięcznego Starlinka. Działające urządzenia stanowią ok. 60 proc. z 12 tys. aktywnych satelitów. Prognozy mówią nawet o 100 tys. obiektów do 2050 r., co podnosi ryzyko zakłóceń i napięć wokół zarządzania widmem.