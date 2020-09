Astronauci NASA podczas misji SpaceX Crew-1 będą głosować z kosmosu

Start misji zaplanowano na 31 października. Tego dnia Michael Hopkins, Victor Glover i Shannon Walker wyruszą na stację kosmiczną wraz z japońskim astronautą SoichiNoguchi w ramach misji SpaceX Crew-1 . Jest to pierwszy operacyjny lot statku kosmicznego Crew Dragon dla NASA. Oprócz przeprowadzania licznych eksperymentów amerykańscy astronauci wezmą udział w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA.

NASA: Głosowanie na prezydenta z kosmosu

Jak będzie wyglądało głosowanie z kosmosu? Walker przekonuje, że nie będzie to nic trudnego. Wystarczy zaznaczyć swój wybór na otrzymanym pliku elektronicznym i odesłać go z powrotem e-mailem do osoby, która odpowiada za wybory w danym hrabstwie (miejscu głosowania).